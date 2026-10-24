إعلام فرنسي يشيد بمحمد عبد المنعم: الفرعون المصري يستحق اللعب في أكبر أندية أوروبا

أشادت شبكة «L'Actu du Gym» الفرنسية، المتابعة لأخبار نادي نيس، بالمستويات التي يقدمها المدافع المصري محمد عبد المنعم، مؤكدةً أن استمرار تألقه قد يقوده إلى الانتقال لأحد أكبر الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشبكة الفرنسية: «دعونا نتحدث مجددًا عن هذا الرجل، الفرعون. إذا استمر في تقديم مثل هذه العروض، فإنه سينتقل قريبًا إلى أحد أكبر أندية أوروبا، هذا أمر مؤكد»، مشيدةً بما يقدمه اللاعب، قبل أن تختتم تعليقها بعبارة: «يا له من وحش!».

وتأتي هذه الإشادة في ظل متابعة ما يقدمه محمد عبد المنعم مع نيس الفرنسي، حيث يطمح المدافع المصري إلى مواصلة مشواره الاحترافي في الملاعب الأوروبية، وتقديم مستويات تعزز مكانته وتفتح أمامه آفاقًا جديدة خلال الفترة المقبلة.