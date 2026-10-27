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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم الصادرات.. إنشاء أول وحدة لغربلة الشمر والنباتات الطبية والعطرية بقنا

وحدة النباتات العطرية
وحدة النباتات العطرية
يوسف رجب

‏أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، عن البدء في إنشاء أول وحدة متخصصة، لغربلة وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية بمجمع الشوادر الجديد، بمركز قفط بمنطقة الكيلو 10 على طريق "قفط - الأقصر" الصحراوي، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة النسبية بمحافظات الصعيد، ودعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

‏وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير تكتل الشمر والنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة من خلال توفير بنية تحتية متطورة، تسهم في رفع جودة المحاصيل وزيادة قيمتها المضافة وتجهيزها، وفقا للمواصفات القياسية العالمية بما يفتح آفاقا جديدة، أمام تصدير المنتجات المحلية ويخفف الأعباء المالية عن صغار المزارعين والمنتجين من خلال تقليل تكاليف نقل المحاصيل إلى المحافظات الأخرى لتجهيزها.

‏وأضاف الببلاوي، أن إنشاء الوحدة يمثل نقلة نوعية في دعم العاملين بقطاع الشمر والنباتات الطبية والعطرية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء مركز قفط والمراكز المجاورة في مجالات الفرز والغربلة والتعبئة والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن المشروع يتكامل مع الخدمات التي يقدمها مجمع الشوادر الجديد، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة، لتطوير الأسواق وتنظيم حركة التجارة.



إنشاء وحدة متخصصة

‏وأشار محافظ قنا، إلى أنه في حالة توسع المزارعين في زراعة محصول الشمر بالمحافظة، سيتم العمل على إنشاء وحدة متخصصة لتصنيع منتجات الشمر، إلى جانب محطة الغربلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحصول والاستفادة من مختلف مراحل إنتاجه وتصنيعه، وفتح آفاق جديدة للتسويق وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين وأسرهم، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي ويشجع على التوسع في زراعة المحصول.

‏ولفت محافظ قنا، إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية المحافظة، لتمكين التكتلات الاقتصادية وتقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي للمنتجين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم مكانة محافظة قنا كمركز واعد، لإنتاج وتجهيز الشمر والنباتات الطبية والعطرية وزيادة مساهمة أبناء الصعيد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي وتعزيز الصادرات المصرية. 



قنا النباتات الطبية مركز قفط توفير فرص عمل مجمع الشوادر الجديد محصول الشمر التنمية المستدامة أخبار قنا

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