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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه.. بى واى دى أتو 8 إم اكس بنج GX موديل 2027

بى واى دى أتو 8 إم اكس بنج GX
بى واى دى أتو 8 إم اكس بنج GX
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى أتو 8 و اكس بنج GX موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اكس بنج GX موديل 2027

 اكس بنج GX موديل 2027

زودت سيارة اكس بنج GX موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكس بنج GX موديل 2027

 اكس بنج GX موديل 2027

تحصل سيارة اكس بنج GX موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 503 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 695 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 64 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي 430 كم/ساعة.

سعر اكس بنج GX موديل 2027

 اكس بنج GX موديل 2027

تباع سيارة اكس بنج GX موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 750 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

 بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

يوجد بـ سيارة  بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027  الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

 بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

تستمد سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 275 حصان، وبها عزم دوران 349 نيوتن/متر، مقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 19 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

 بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

يصل سعر سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 899 ألف جنيه .

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