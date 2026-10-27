حافظ سلماوي: توافر الموارد الطبيعية يحدد مواقع محطات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن وجود محطات الطاقة المتجددة يحكمه توافر المورد الطبيعي، سواء من خلال وجود رياح جيدة أو مناطق طاقة شمسية جيدة.

وأوضح «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن الطاقة الشمسية موجودة في كل مكان بمصر، ولكن ليست كل منطقة مناسبة لإقامة المحطات نتيجة وجود بعض العوامل مثل الرياح الترابية، وهو ما يجعل مواقع محددة هي الصالحة للطاقة المتجددة.

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن الأحمال والاستهلاكات قد تكون في مواقع أخرى عن أماكن إنتاج الطاقة.