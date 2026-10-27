محمد فاروق: طلاب جامعة بني سويف طالبوا بحضور الفنان محمد ثروت.. والفيديو المتداول اجتُزئ من سياقه

أكد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق ومدير عام رعاية الشباب بجامعة بني سويف، أن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تستضيف خلالها عددًا من نجوم الفن والإعلام في مصر، في إطار اهتمامها بتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن طلاب جامعة بني سويف هم من طالبوا بحضور الفنان محمد ثروت للمشاركة في الندوة، تعبيرًا عن حبهم الشديد له وتقديرهم لفنه.

مشاهدة المقطع في سياقه الكامل

وأشار إلى أن الفيديو المتداول للفنان محمد ثروت تم اجتزاؤه من سياقه، موضحًا أن الفنان كان يمازح الطلاب خلال الفعالية، استجابةً لما طلبوه منه، مؤكدًا أهمية مشاهدة المقطع في سياقه الكامل لفهم حقيقة ما جرى خلال اللقاء.