رفع 85 طنًا من القمامة والمخلفات في حملات نظافة مكبرة بسفاجا

رفعت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا نحو 85 طنًا من المخلفات والقمامة خلال حملات النظافة اليومية التي استهدفت عددًا من المناطق والشوارع بالمدينة، بالتنسيق مع شركة الزهراء للخدمات البيئية، في إطار جهود تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على تعليمات العميد محمد البنا، رئيس مدينة سفاجا، لمواصلة رفع التراكمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

حملات نظافة بعدد من المناطق

وشملت الأعمال مناطق الأشغال العسكرية، والشارع الرئيسي، والشارع المتفرع من نادي الشاطئ وامتداده حتى مدرسة سفاجا الابتدائية، إلى جانب مناطق الكيلوات 3 و5 و8، وامتداد شارع الاستاد.

وتضمنت الحملات أعمال الكنس وتفريغ حاويات القمامة ورفع المخلفات والتراكمات، فضلًا عن تسوية المناطق المستهدفة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق السكنية.

نقل المخلفات إلى المقلب العمومي

وجرى نقل نحو 85 طنًا من المخلفات والقمامة التي أسفرت عنها الحملات إلى المقلب العمومي شمال المدينة، مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة وفق خطة العمل الموضوعة.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملاتها اليومية لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على بيئة صحية وآمنة والمظهر الحضاري للمدينة.