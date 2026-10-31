ليلى علوي تشيد باهتمام شباب كردستان بالقراءة وتكشف تفاصيل زيارتها

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها جانبًا من زيارتها إلى كردستان، مستعرضة إعجابها بأحد الأماكن التي لفتت انتباهها خلال الزيارة، لما يقدمه من أنشطة ثقافية وتشجيع على القراءة ونشر المعرفة بين الشباب والعائلات والأطفال.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» صورًا من الزيارة، وتحدثت عن مكان يحمل اسم «Youth Hub»، مشيرة إلى أنه يمثل مساحة تجمع أفراد المجتمع الكردي من مختلف الأعمار حول حب القراءة والمعرفة.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بفكرة المكان، موضحة أنه يشجع الشباب على القراءة واكتشاف عوالم جديدة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، كما يوفر لهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والعائلات، مع إمكانية تناول المشروبات وقراءة الكتب في مجالات متنوعة.

وأضافت أن المكان يضم أيضًا كتبًا للأطفال وموضوعات مرتبطة بالأنيميشن، وهو ما يعكس اهتمامًا بتوفير محتوى ثقافي وترفيهي يناسب مختلف الفئات العمرية.

واختتمت ليلى علوي حديثها بالتعبير عن سعادتها برؤية هذا الاهتمام بالثقافة والمعرفة، متمنية انتشار مثل هذه الأفكار والمساحات التي تشجع على القراءة والتواصل المجتمعي في أماكن أكثر.