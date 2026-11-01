حملات مكبرة بالشرقية لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط للشوارع

اكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات ميدانية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بعدد من المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

كلف محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي حي ثان الزقازيق قاد محمد أبو هاشم رئيس الحي حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات استهدفت شوارع طلبة عويضة والقومية وشارع عبد العزيز علي والمبرة والخشاب وعدداً من المناطق الأخرى حيث أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وفك التكدسات المرورية.

وفي مدينة صان الحجر تابع ممدوح أنور رئيس المدينة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط الشوارع والقطاعات المختلفة مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وفي مركز بلبيس قاد أشرف عامر رئيس المركز حملة مكبرة بشارعي جمال عبد الناصر وطريق عبد المنعم رياض أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات التي تعوق حركة السير وتحقيق السيولة المرورية.

كما تابع السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة منيا القمح حملة إشغالات بشارع القيسارية وميدان الشهداء لرفع التعديات على حرم الطريق والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم.

وفي ديرب نجم تابع أحمد ضاحي رئيس المركز أعمال حملة مكبرة بمحيط سوق الأحد الأسبوعي لرفع الإشغالات المخالفة ومنع التعدي على حرم الطريق فيما قاد اللواء أركان حرب محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة أبو كبير حملة بشارع مصطفى كامل أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات وفك التكدسات المرورية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتكثيف الحملات بكافة مراكز ومدن المحافظة لفرض هيبة القانون والتصدي لكافة صور التعدي على الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بما يضمن تيسير حركة المواطنين.