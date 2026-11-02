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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إعفاء من التصريح المسبق| الخارجية تقرر تيسير إجراءات السفر إلى ليبيا.. تفاصيل

مصر وليبيا
مصر وليبيا
قسم الخدمات

في خطوة هادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التنقل، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، عن حزمة من التيسيرات الجديدة الخاصة بسفر المواطنين المصريين إلى دولة ليبيا الشقيقة. 

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير آليات التواصل وتيسير مصالح أبنائها المقيمين والعاملين في الخارج. 

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إعفاء حاملي الإقامات السارية من التصريح المسبق 

وتتضمن التيسيرات الجديدة التي أقرتها الوزارة السماح للمواطنين المصريين حاملي الإقامات السارية في دولة ليبيا وتأشيرات الخروج والعودة، بالسفر مباشرة من الأراضي المصرية دون الحاجة إلى الحصول على تصريح سفر مسبق، وهو ما يمثل خطوة عملية لتخفيف الأعباء الإدارية واختصار الوقت والجهد على المسافرين. 

شمول أفراد الأسرة بالتيسيرات (سواء برفقة صاحب الإقامة أو منفردين) 

ليبيا

ولم تقتصر التسهيلات على المقيمين وحدهم، بل امتدت لتشمل أسرهم؛ حيث أقرت الجهات المعنية السماح لأقارب حاملي الإقامات السارية من الدرجة الأولى وهم: 

•    الأب والأم 

•    الزوجة والأبناء 

ويتيح القرار لأفراد الأسرة السفر إلى ليبيا سواء برفقة صاحب الإقامة أو بصورة منفردة، شريطة تقديم ما يثبت حيازة صاحب الإقامة لإقامة سارية وتأشيرة خروج وعودة صادرة عن السلطات الليبية، وذلك للجهات المختصة بمطارات المغادرة داخل جمهورية مصر العربية. 

مصر وليبيا

ضوابط واضحة للشركات الوطنية الراغبة في إيفاد العمالة 

وفي سياق متصل، نظّمت وزارة الخارجية آليات سفر العمالة التابعة للشركات؛ حيث أهابت بالشركات الوطنية الراغبة في إيفاد عمالة مصرية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ أعمالها ومشاريعها، ممّن لا تنطبق عليهم التيسيرات المشار إليها، ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية. 

وتتمثل هذه الإجراءات في التقدم إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع للوزارة بمنطقة المهندسين (مكتب تصديقات أحمد عرابي)، وذلك لاستيفاء الأوراق المطلوبة والحصول على الموافقة المسبقة اللازمة للسفر. 

ليبيا علم

آفاق تنظيمية لدعم حركة السفر

وتأتي هذه الإجراءات لترسخ حرص المؤسسات المصرية على تنظيم حركة السفر بصورة آمنة ومدروسة، تضمن مصالح المواطنين والشركات العاملة في الخارج، وتدعم في الوقت ذاته أواصر التعاون والتواصل المستمر بين البلدين الشقيقين.

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