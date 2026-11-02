أخبار التوك شو: استقرار الطقس والذهب والعملات.. رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة الأكبر في تاريخ البورصة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدي البلد،أسعار الذهب في مصر حيث شهدت مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب عياري 18 و24 والجنيه الذهب.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام كبير من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار في المعدن الأصفر، في ظل متابعة التغيرات التي تشهدها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7028 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6150 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5271 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 49200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، ليواصل جذب اهتمام المواطنين باعتباره من أكثر الأعيرة انتشارًا في مصر، خاصة عند شراء الشبكة والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا، ويُعد من الأعيرة المستخدمة في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات الحديثة.

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2-10-2026

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع عرض سعري الشراء والبيع للدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

تأتي متابعة أسعار العملات في إطار اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتغيرات التي تشهدها سوق الصرف، والتعرف على أحدث مستويات شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 55.72 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 62.17 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 62.35 جنيه، بحسب رصد البرنامج.

خبير: المتحف المصري الكبير ساهم في جذب السياح ورفع الإشغالات الفندقية

أكد شادي البيلي، الخبير السياحي، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب مزيد من السائحين إلى مصر، ودعم حركة السياحة الوافدة، بما انعكس على معدلات الإشغال الفندقي، خاصة في القاهرة والجيزة.

وأوضح خلال صباح البلد،أن المتحف يمثل إضافة مهمة للمقصد السياحي المصري، في ظل ما يتمتع به من مقومات حضارية وثقافية تجذب اهتمام السائحين من مختلف دول العالم، وتدفعهم إلى إدراجه ضمن برامج زيارتهم لمصر.

المتحف المصري الكبير يدعم الإشغالات الفندقية

وأشار البيلي إلى أن الإقبال على المتحف المصري الكبير ينعكس على الأنشطة السياحية المرتبطة به، وفي مقدمتها الفنادق وشركات السياحة والنقل والمطاعم، بما يدعم حركة القطاع السياحي ويسهم في تنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن قرب المتحف من منطقة أهرامات الجيزة يمنحه ميزة إضافية، إذ يتيح للسائحين الجمع بين زيارة أحد أبرز المشروعات الثقافية الحديثة والتعرف على المعالم الأثرية المصرية.

التموين تستعد لرمضان 2027.. زيادة المعروض من السلع وإقامة معارض أهلاً رمضان

رصد برنامج «صباح البلد» استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك 2027، من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بمختلف المحافظات.

وتعمل الوزارة على توفير السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن، وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، مع زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وما بعده.

استمرار مبادرة تخفيض الأسعار خلال رمضان

وتستمر وزارة التموين في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، التي تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتتضمن خطة الوزارة إضافة أصناف جديدة تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، إلى جانب استمرار طرح السلع المخفضة بالمنافذ المشاركة، مع تكثيف المتابعة اليومية للتأكد من توافر المنتجات وانتظام ضخ الكميات.

معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات

وتستعد الوزارة للتوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بجميع المراكز والمدن، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مناسبة، وزيادة منافذ البيع المتاحة أمام المواطنين.

تعمل الوزارة على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع يوميًا، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات وانتظام صرف المقررات التموينية.

مدبولي: طرح أسهم بنك القاهرة هو الأضخم من نوعه بقيمة 36.3 مليار جنيه



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن طرح أسهم من بنك القاهرة للاكتتاب العام يمثل أضخم طرح من نوعه، مشيرًا إلى أن قيمة الأسهم المطروحة بلغت 36.3 مليار جنيه.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وشدد رئيس الوزراء على جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة العمل على تطبيق مستهدفاتها، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، عقب طرح حصة من أسهم البنك للاكتتاب العام.

رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة الأكبر في تاريخ البورصة المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، وذلك بمقر البورصة المصرية، عقب طرح حصة من أسهم البنك للاكتتاب العام. وأكد رئيس الوزراء أن طرح بنك القاهرة الأكبر في تاريخ البورصة المصرية.

ويأتي بدء التداول في إطار طرح حصة من البنك أمام المستثمرين، وبدء تداول الأسهم بالبورصة المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

ويعقب ذلك افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، ضمن تحركات الحكومة لافتتاح عدد من المشروعات والمراكز الجديدة.