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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرجاء المغربي يعلن رحيل مدربه الإسباني باكو خيميز بسبب سوء النتائج

باكو خيميز
باكو خيميز
سارة عبد الله

أعلن نادي الرجاء المغربي، منافس الأهلي في المجموعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رحيل مدربه الإسباني باكو خيميز، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

جاء قرار إدارة الرجاء بإنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني في ظل تراجع نتائج الفريق، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار والعودة إلى المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي رحيل خيميز قبل المواجهات المرتقبة للفريق المغربي في بطولة الكونفدرالية، التي تشهد منافسة قوية على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وتلقى الرجاء خسارة أمام نهضة بركان بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المغربي، في نتيجة زادت من حدة الانتقادات الموجهة للفريق بسبب تراجع مستواه وعدم قدرته على تحقيق الانطلاقة المنتظرة.

ولم تكن الهزيمة الأخيرة سوى امتداد لسلسلة من التعثرات، إذ جمع الرجاء 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، بعدما حقق فوزًا واحدًا و3 تعادلات مقابل هزيمة، وهي حصيلة لا تتناسب مع طموحات جماهير النادي ومكانته بين كبار الكرة المغربية. 

الرجاء المغربي كأس الكونفدرالية باكو خيميز

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