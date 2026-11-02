قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقسامات الديمقراطيين تهدد فرصهم في السيطرة على الكونجرس الأمريكي
الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد العسكري المتواصل للحوثيين في اليمن وهجماتهم على السعودية
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد: الأهلي ليس مرشحًا لحصد الدوري المصري

طارق السيد
طارق السيد
سارة عبد الله

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي ليس من أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية لا تصب في مصلحة الفريق الأحمر.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «لا أحد يقلل من قيمة الأهلي، ولكن المعطيات تقول إن الأهلي ليس مرشحًا لحصد الدوري».

وأضاف: «وارد أن يفوز الأهلي على بيراميدز، ولكن أرى أن المعطيات تقول إن بيراميدز سيفوز في المباراة وسيفوز بالدوري المصري».

وتطرق طارق السيد إلى الأزمات التي يعاني منها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي يتحمل مسؤولية جانب من هذه الأزمات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن اختيارات المدربين واللاعبين كانت من بين الأسباب التي أدت إلى الأزمات الأخيرة داخل القلعة الحمراء.

طارق السيد الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل لو أوصى رجل بحرمان ولده العاق من الميراث يتم منعه بتلك الوصية؟.. الإفتاء تجيب

خلال اللقاء

تضم أكثر من 10 ملايين فتوى.. المفتي لرئيس الوزراء: إطلاق منصة «حَصِين المرجع الإفتائي الدولي» قريبًا

أيمن عبدالغني يستقبل وفد مجلس العلماء الإندونيسي

أيمن عبد الغني يبحث مع وفد مجلس العلماء الإندونيسي تعزيز التعاون العلمي والدعوي

بالصور

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد