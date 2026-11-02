طارق السيد: الأهلي ليس مرشحًا لحصد الدوري المصري

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي ليس من أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية لا تصب في مصلحة الفريق الأحمر.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «لا أحد يقلل من قيمة الأهلي، ولكن المعطيات تقول إن الأهلي ليس مرشحًا لحصد الدوري».

وأضاف: «وارد أن يفوز الأهلي على بيراميدز، ولكن أرى أن المعطيات تقول إن بيراميدز سيفوز في المباراة وسيفوز بالدوري المصري».

وتطرق طارق السيد إلى الأزمات التي يعاني منها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي يتحمل مسؤولية جانب من هذه الأزمات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن اختيارات المدربين واللاعبين كانت من بين الأسباب التي أدت إلى الأزمات الأخيرة داخل القلعة الحمراء.