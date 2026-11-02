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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمال الصوت وإبداع الأداء.. طالب من البدرشين يبدع في تجويد القرآن ويحاكي كبار القراء

موهبة مميزة في تلاوة القرآن الكريم
موهبة مميزة في تلاوة القرآن الكريم
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب يُدعى محمد جاد الحق، أظهر خلاله موهبة مميزة في تلاوة القرآن الكريم، بعدما أبدع في تجويد آيات الذكر الحكيم ومحاكاة أسلوب كبار القراء، وعلى رأسهم الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي.

ولفت الطالب الأنظار بجمال صوته وإتقانه لأحكام التجويد، فضلًا عن قدرته على تقليد نبرة وأسلوب الشيخ المنشاوي، وهو ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بموهبته وأدائه المميز، معبرين عن إعجابهم بصوته العذب وتمكنه من التلاوة.

وتبين أن الطالب محمد جاد الحق يدرس بالصف الثالث الإعدادي، وينتمي إلى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث استطاع بموهبته أن يحظى باهتمام واسع بعد انتشار مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على المواهب الشابة التي تمتلك أصواتًا مميزة في تلاوة القرآن الكريم، وقدرتها على إحياء مدرسة كبار القراء والحفاظ على تراثهم الصوتي الذي ترك بصمة كبيرة في قلوب محبي كتاب الله.

مواقع التواصل الاجتماعي موهبة مميزة في تلاوة القرآن الكريم الجيزة البدرشين

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