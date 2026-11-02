جمال الصوت وإبداع الأداء.. طالب من البدرشين يبدع في تجويد القرآن ويحاكي كبار القراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب يُدعى محمد جاد الحق، أظهر خلاله موهبة مميزة في تلاوة القرآن الكريم، بعدما أبدع في تجويد آيات الذكر الحكيم ومحاكاة أسلوب كبار القراء، وعلى رأسهم الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي.

ولفت الطالب الأنظار بجمال صوته وإتقانه لأحكام التجويد، فضلًا عن قدرته على تقليد نبرة وأسلوب الشيخ المنشاوي، وهو ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بموهبته وأدائه المميز، معبرين عن إعجابهم بصوته العذب وتمكنه من التلاوة.

وتبين أن الطالب محمد جاد الحق يدرس بالصف الثالث الإعدادي، وينتمي إلى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث استطاع بموهبته أن يحظى باهتمام واسع بعد انتشار مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على المواهب الشابة التي تمتلك أصواتًا مميزة في تلاوة القرآن الكريم، وقدرتها على إحياء مدرسة كبار القراء والحفاظ على تراثهم الصوتي الذي ترك بصمة كبيرة في قلوب محبي كتاب الله.