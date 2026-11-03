قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
GAC الصينية تقدم GS7 موديل 2027 بهذه المواصفات
الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب الانتخابات الأمريكية
مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك
«بحوث الصحراء» يفاجئ مزارعي سيناء: زراعة وحصاد القمح بنصف التكلفة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. تكريم لعامل وقافلة بيطرية.. ومشروع لتطوير معبد فيلة وإحكام السيطرة على المواد البترولية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق:  2/11/2026 أحداث متنوعة. 

فى لفتة إنسانية تعكس حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لأبناء الجهاز الإدارى الذين قدموا سنوات من العطاء والعمل المخلص ، كرم المحافظ عبد ربه الطيرى أحمد من العاملين بإدارة الحدائق التابعة لديوان عام المحافظة بإهداؤه شهادة تقدير ، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، تقديراً لما قدمه من جهود مخلصة وتفانٍ فى أداء مهام عمله على أكمل وجه طوال فترة خدمته الوظيفية.

https://www.elbalad.news/7165117

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ أولى القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرية العون الغذائى بقرية كلابشة الجديدة ، والتى نظمتها النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان برئاسة الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين. 

https://www.elbalad.news/7164846

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مداخل معبد فيلة، والذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، ومن خلال مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 80% .

https://www.elbalad.news/7164898

جهود متنوعة 

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السيارة الصهريجية المحملة بكميات من السولار بطاقة 5800 لتر ، والتى تم تخصيصها بمنطقة أرض المعارض لتوفير إحتياجات أصحاب اللنشات النيلية من الوقود ، وضمان إنتظام حركة تشغيلها وإستمرار تقديم خدماتها للمواطنين والزائرين .

https://www.elbalad.news/7164987

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الجماهيرى الدورى لبحث مطالب وشكاوى 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً المسؤولين بسرعة دراسة الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية .

https://www.elbalad.news/7164989

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد حركة دخول وخروج الأفواج السياحية الزائرة لمعبد فيله ، للإطمئنان على إنتظام حركة الزيارة وتيسير الإجراءات أمام السائحين ، بما يعكس الصورة المشرفة للمقصد السياحى الأسوانى ، ويؤكد ما تتمتع به المحافظة من أمن وإستقرار .

https://www.elbalad.news/7164981

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

بيتك في مصر

4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»

الملصق الإلكتروني

هتمون العربية بالملصق.. تعرف على التفاصيل وكيفية التقديم

فرش البنزين في الشارع

بعد الاتجاه للملصق الإلكتروني.. صدى البلد ترصد بيع جراكن البنزين في الشوارع

أول إجازة رسمية في مصر 2027

أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

الزمالك

يا دجلة الخطوبة عقبالنا.. عمرو الدردير يسخر من خسارة الزمالك

ترشيحاتنا

مصرع شاب واصابة شقيقه فى بورسعيد

جهود مكثفة لأمن بورسعيد لضبط متهم أنهى حياة شاب وأصاب شقيقه

الفريق الطبي

لديها قصور كلوي.. استخدام تقنية IVUS لتركيب دعامات الشرايين التاجية لمسنة في بورسعيد

ارشيفيه

العثور على دانة مدفع فارغة باحدى العزب بالدقهلية

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد