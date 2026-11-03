أخبار أسوان.. تكريم لعامل وقافلة بيطرية.. ومشروع لتطوير معبد فيلة وإحكام السيطرة على المواد البترولية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 2/11/2026 أحداث متنوعة.

فى لفتة إنسانية تعكس حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لأبناء الجهاز الإدارى الذين قدموا سنوات من العطاء والعمل المخلص ، كرم المحافظ عبد ربه الطيرى أحمد من العاملين بإدارة الحدائق التابعة لديوان عام المحافظة بإهداؤه شهادة تقدير ، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، تقديراً لما قدمه من جهود مخلصة وتفانٍ فى أداء مهام عمله على أكمل وجه طوال فترة خدمته الوظيفية.

https://www.elbalad.news/7165117

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ أولى القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرية العون الغذائى بقرية كلابشة الجديدة ، والتى نظمتها النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان برئاسة الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين.

https://www.elbalad.news/7164846

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مداخل معبد فيلة، والذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، ومن خلال مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 80% .

https://www.elbalad.news/7164898

جهود متنوعة

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السيارة الصهريجية المحملة بكميات من السولار بطاقة 5800 لتر ، والتى تم تخصيصها بمنطقة أرض المعارض لتوفير إحتياجات أصحاب اللنشات النيلية من الوقود ، وضمان إنتظام حركة تشغيلها وإستمرار تقديم خدماتها للمواطنين والزائرين .

https://www.elbalad.news/7164987

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الجماهيرى الدورى لبحث مطالب وشكاوى 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً المسؤولين بسرعة دراسة الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية .

https://www.elbalad.news/7164989

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد حركة دخول وخروج الأفواج السياحية الزائرة لمعبد فيله ، للإطمئنان على إنتظام حركة الزيارة وتيسير الإجراءات أمام السائحين ، بما يعكس الصورة المشرفة للمقصد السياحى الأسوانى ، ويؤكد ما تتمتع به المحافظة من أمن وإستقرار .

https://www.elbalad.news/7164981