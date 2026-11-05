بنمو 32%.. الرقابة المالية: 78 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 6 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 32.3% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 78,024 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنمو 32.2%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 45,337.8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من 2026 ، مقابل 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنسبة نمو 41.8%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 32,686 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 مقابل 27 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2025، بنمو 21.1%.

عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 1124 شركة بنهاية يونيو الماضي مقابل 764 شركة بنهاية شهر يونيو من العام 2025، بارتفاع 47.1%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يونيو 2026 نحو 62,733 مليار جنيه مقارنة 43,657 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 بنمو بلغ 43.7% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.



إجمالي نشاط التخصييم في مصر

بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال العام 2025 نحو 132,2 مليار جنيه مقابل 74,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 77.3%.