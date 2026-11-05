كيف تخفي المحادثات الحساسة في شات جي بي تي؟

لحماية خصوصيتك وإخفاء المحادثات الحساسة في منصة ChatGPT، تتيح شركة OpenAI عدة خيارات برمجية قوية تمنع المتطفلين أو الأشخاص المشاركين لك في الشاشة من الاطلاع على بياناتك السريعة.

تتنوع هذه الطرق بين الإخفاء التام خلف رقم سري، أو الأرشفة، أو منع تسجيل البيانات بالأساس، وفيما يلي تقرير مفصل يستعرض أفضل هذه الوسائل وكيفية تطبيقها:

خاصية المحادثات المقفلة

تعد هذه الميزة الأحدث والأكثر أماناً لإخفاء البيانات الحساسة. عند تفعيلها، تختفي المحادثة تماماً من شريط التاريخ الجانبي ومن نتائج البحث التقليدية.

طريقة التفعيل : اذهب إلى المحادثة الحساسة في الشريط الجانبي، واضغط على النقاط الثلاث (•••)، ثم اختر Lock chat.

: اذهب إلى المحادثة الحساسة في الشريط الجانبي، واضغط على النقاط الثلاث (•••)، ثم اختر Lock chat. طريقة الوصول إليها: تنتقل المحادثة إلى قسم منفصل يسمى "المحادثات المقفلة"، ولا يمكن فتحها إلا بإدخال رقم تعريف شخصي (PIN) خاص بك، أو عبر المصادقة الحيوية مثل Face ID أو Touch ID على الهواتف الذكية.

أرشفة المحادثات

إذا كنت تريد تنظيف الشريط الجانبي بسرعة دون حذف المحادثة نهائياً، فإن الأرشفة هي الحل المثالي لإبعادها عن الأعين.

طريقة التفعيل: اضغط على زر الخيارات (•••) بجانب المحادثة المراد إخفاؤها، ثم اختر Archive. ستختفي القناة فوراً من القائمة الجانبية ويمكن العثور عليها عبر الانتقال إلى الإعدادات > عناصر التحكم في البيانات > ثم إدارة المحادثات المؤرشفة لإعادة إظهارها عند الحاجة.

وضع التصفح الخفي وإيقاف التدريب

لحماية البيانات الحساسة للغاية (مثل الأرقام المالية أو الأكواد البرمجية الخاصة)، يفضل منع المنصة من حفظها أو استخدامها لتطوير الذكاء الاصطناعي بالأساس.