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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تخفي المحادثات الحساسة في شات جي بي تي؟

منصة ChatGPT
منصة ChatGPT
لمياء الياسين

لحماية خصوصيتك وإخفاء المحادثات الحساسة في منصة ChatGPT، تتيح شركة OpenAI عدة خيارات برمجية قوية تمنع المتطفلين أو الأشخاص المشاركين لك في الشاشة من الاطلاع على بياناتك السريعة.

تتنوع هذه الطرق بين الإخفاء التام خلف رقم سري، أو الأرشفة، أو منع تسجيل البيانات بالأساس، وفيما يلي تقرير مفصل يستعرض أفضل هذه الوسائل وكيفية تطبيقها:

 خاصية المحادثات المقفلة

تعد هذه الميزة الأحدث والأكثر أماناً لإخفاء البيانات الحساسة. عند تفعيلها، تختفي المحادثة تماماً من شريط التاريخ الجانبي ومن نتائج البحث التقليدية.

  • طريقة التفعيل: اذهب إلى المحادثة الحساسة في الشريط الجانبي، واضغط على النقاط الثلاث (•••)، ثم اختر Lock chat.
  • طريقة الوصول إليها: تنتقل المحادثة إلى قسم منفصل يسمى "المحادثات المقفلة"، ولا يمكن فتحها إلا بإدخال رقم تعريف شخصي (PIN) خاص بك، أو عبر المصادقة الحيوية مثل Face ID أو Touch ID على الهواتف الذكية.

 أرشفة المحادثات 

إذا كنت تريد تنظيف الشريط الجانبي بسرعة دون حذف المحادثة نهائياً، فإن الأرشفة هي الحل المثالي لإبعادها عن الأعين.

  • طريقة التفعيل: اضغط على زر الخيارات (•••) بجانب المحادثة المراد إخفاؤها، ثم اختر Archive. ستختفي القناة فوراً من القائمة الجانبية ويمكن العثور عليها عبر الانتقال إلى الإعدادات > عناصر التحكم في البيانات  > ثم إدارة المحادثات المؤرشفة  لإعادة إظهارها عند الحاجة.

وضع التصفح الخفي وإيقاف التدريب 

لحماية البيانات الحساسة للغاية (مثل الأرقام المالية أو الأكواد البرمجية الخاصة)، يفضل منع المنصة من حفظها أو استخدامها لتطوير الذكاء الاصطناعي بالأساس.

  • طريقة التفعيل: توجه إلى الإعدادات ، ثم اذهب إلى قسم عناصر التحكم في البيانات ، وقم بتعطيل خيار "تاريخ الدردشة والتدريب
  • النتيجة: ستظهر المحادثات الجديدة كجلسات مؤقتة لا تُحفظ في حسابك وتُحذف تلقائياً من خوادم الشركة خلال 30 يوماً.
منصة ChatGPT خيارات برمجية رقم سري إخفاء البيانات الحساسة المحادثة الحساسة المصادقة الحيوية الإعدادات محركات البحث الأمان الرقمي

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