السكة الحديد تعلن ضوابط جديدة لدخول وخروج المواطنين من ساحة محطة مصر

في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين من ساحه محطه مصر بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، وذلك لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الركاب والمترددين على المحطة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من التكدسات داخل محيط ساحة المحطة، وتنظيم حركة الجمهور، مع توفير مسارات بديلة وآمنة للمشاة، بما يضمن استمرار حركة السفر وانتظام دخول وخروج الركاب دون معوقات.

منع دخول جميع المركبات إلى ساحة المحطة

وتشمل الإجراءات الجديدة منع دخول جميع أنواع المركبات إلى ساحة المحطة طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية، مع تخصيص مداخل محددة للمشاة، تتمثل في:

الجهة المقابلة لمطلع كوبري الليمون بميدان رمسيس.

الجهة المقابلة لامتداد شارع شبرا وموقف أحمد حلمي.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام المواطنين باستخدام المداخل المخصصة، لتسهيل حركة الدخول والخروج وتجنب التكدسات بمحيط المحطة.

السكة الحديد

استمرار حركة الدخول والخروج عبر مترو الشهداء

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة استمرار حركة دخول وخروج المواطنين من وإلى محطة مصر عبر محطة مترو الشهداء بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الأعمال الإنشائية الجارية لن تؤثر على حركة المترددين عبر هذا المسار.

توفير سيارات كهربائية وكراس متحركة لكبار السن وذوي الهمم

وحرصا على تيسير حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، قررت الهيئة تكثيف مرور السيارات الكهربائية داخل المحطة، إلى جانب توفير الكراسي المتحركة لمساعدتهم على التنقل بسهولة ويسر.

مناشدة للمواطنين بالالتزام بالتعليمات

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لحركة الدخول والخروج، واستخدام المسارات المحددة، والابتعاد عن مناطق تنفيذ الأعمال الإنشائية، حفاظا على سلامتهم.

السكة الحديد

وشددت الهيئة على أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على تأمين حركة المواطنين وتيسير تنقلهم، وضمان انتظام حركة القطارات والسفر عبر محطة مصر بالقاهرة، لحين الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس.