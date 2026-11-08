فيراري لوتشي 2027 تنفد قبل بدء التسليم| تفاصيل

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي موديل 2027، حيث تنتمي لوتشي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فيراري لوتشي 2027 الجديدة

وتواجه فيراري لوتشي تحدي لم تتوقعه الشركة بهذه السرعة، فبعد الجدل الذي أثاره تصميمها عند الكشف عنها، تجاوز الطلب التوقعات، والأهم أن كامل الإنتاج المخطط لعام 2027 حصل بالفعل على مشترين.

فيراري لوتشي تنفد قبل بدء التسليم

فيراري لوتشي 2027 الجديدة

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لفيراري، بينيديتو فينيا، خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثالث، وتطوير لوتشي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وتخطط الشركة لإيصال أولى السيارات إلى الطرق قبل نهاية عام 2026، وعمليات التسليم للعملاء ستتسارع تدريجياً خلال عام 2027.

فيراري لوتشي 2027 الجديدة

كما ان جميع السيارات التي تخطط فيراري لإنتاجها خلال العام المقبل حجزها العملاء بالفعل، والمشترين الجدد قد ينتظرون عام إضافي للحصول على سياراتهم، وهذا يعني انتقال بعض الطلبات إلى عام 2028، رغم أن الشركة لم تعلن حجم الإنتاج المستهدف.

تصميم فيراري لوتشي الفريد

المثير للاهتمام أن هذا النجاح التجاري يأتي رغم الانتقادات التي صاحبت ظهور السيارة، فقد أثار تصميم لوتشي نقاش واسع بين عشاق العلامة الإيطالية، ومع ذلك يبدو أن اهتمام المشترين الفعلي يتجاوز الانطباعات السلبية على الإنترنت.

مصنع جديد وراء إنتاج فيراري لوتشي

تختلف استراتيجية تصنيع لوتشي عن بقية سيارات فيراري الحالية، فقد أنشأت الشركة منشأة جديدة لتجميع السيارة الكهربائية ومكوناتها الرئيسية، ويشمل ذلك المحركات الكهربائية وحزم البطاريات والعناصر التقنية المرتبطة بمنظومة الدفع.

فيراري لوتشي 2027 الجديدة

وتحتاج المنشآت الصناعية الجديدة إلى وقت للوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، لذلك تخطط فيراري لزيادة معدلات التصنيع تدريجي بدلاً من تشغيل المصنع بكامل طاقته منذ البداية، وقد يفسر ذلك محدودية السيارات المتاحة للحجز خلال السنة الأولى.

وتعمل فيراري على تعريف العملاء بسيارتها الجديدة، وفقد نظمت أكثر من 50 عرض خاص وإقليمياً وحصرياً في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وأقامت خمسة فعاليات عامة لتعريف الجمهور بتوجهها الكهربائي.