البداية غلط.. محمود شوقي ينتقد اتحاد الكرة بسبب الظهور الأول لعلي ماهر

انتقد الناقد الرياضي محمود شوقي اتحاد الكرة المصري، بسبب طريقة تقديم علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الاتحاد كان من الضروري أن ينظم مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للإعلان عن توليه المسؤولية، بحضور وسائل الإعلام ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات العربية الكبرى.

وأوضح محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الظهور الأول للمدير الفني الجديد للفراعنة كان يجب أن يكون من خلال مؤتمر صحفي رسمي، وليس عبر مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية.

وأشار إلى أن ظهور علي ماهر في البرنامج يُحسب للقائمين عليه، لكنه في المقابل يُحسب على اتحاد الكرة، الذي كان ينبغي عليه تقديم المدير الفني وجهازه المعاون بصورة تليق بالمنتخب الوطني، ثم إتاحة الفرصة له لإجراء المداخلات والظهور الإعلامي بعد ذلك.

واختتم الناقد الرياضي انتقاده برسالة لاتحاد الكرة، قائلًا: «البداية غلط.. أتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء».