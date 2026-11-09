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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف باشا: أحد المصابين أكد أن القطار كان يسير بسرعة عالية جدًا

قطار العياط
قطار العياط

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن أحد المصابين في حادث تصادم القطارين بالعياط ذكر أن القطار كان يسير بسرعة عالية جدًا، مؤكدًا أن المصابين تحدثوا عن ملاحظتهم سرعة القطار خلال تحركه قبل وقوع التصادم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوفد الذي زار المصابين توجه إلى المستشفى بصفته مجموعة من الأطباء للاطمئنان على حالتهم الصحية، ولذلك لم يكن من اختصاصه إصدار أحكام بشأن الجوانب الفنية للتصادم، قائلًا: «إحنا لسنا فنيين عشان نفتي فيها في فنيات التصادم»، ومؤكدًا أن هذه المسائل تُترك للجهة المختصة التي تتولى التحقيق.

وأوضح أن دور الوفد جاء بصفته ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية ومجلس النواب، وبصفته رئيس لجنة الصحة، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن التعويضات المقررة بلغت 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألف جنيه لكل مصاب، لكنه شدد على أن هذه المبالغ ليست كبيرة ولا تمثل دية، ولا تعني أنها كافية لتعويض المتضررين، لأن «حياة البني آدم لا تقدر بثمن»، على حد تعبيره.

وأضاف أن الوفد أبلغ المصابين باستعداده لتقديم أي دعم طبي يحتاجون إليه، سواء من خلال توفير مستلزمات أو إمكانيات قد تكون ناقصة، لكنه أكد أنه لم تكن هناك نواقص في الخدمات الطبية المقدمة، وأن القطاع الصحي قام بدوره على أكمل وجه خلال التعامل مع المصابين يوم الزيارة.

وأكد شريف باشا أن مجلس النواب سيكون له دور في مساءلة المسؤولين عن الحادث، موضحًا أن جلسة خُصصت لهذا الشأن، وأن وزير النقل سيحضر إلى المجلس في اليوم التالي للحديث بشأن الواقعة، كما أشار إلى تقديم طلبات إحاطة، من بينها طلبات إحاطة عاجلة، على أن تُناقش خلال الأسبوع المقبل في المجلس.

اختصاص الوفد الطبي

وشدد على أن الجوانب الفنية المتعلقة بتصادم القطارين ليست من اختصاصه أو اختصاص الوفد الطبي الذي زار المصابين، مجددًا التأكيد على أن التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة هو المسؤول عن بحث أسباب الحادث وتحديد ما يتعلق بتفاصيله الفنية.

شريف باشا لجنة الشؤون الصحية مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية تصادم القطارين

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