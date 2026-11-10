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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال يوجه سؤالا محرجا لـ علي ماهر بعد توليه تدريب منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
يمنى عبد الظاهر

شن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، هجومًا على الكابتن علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بسبب تصريحاته بشأن عدم رغبته في وجود مدير كرة كوسيط بينه وبين رئيس اتحاد الكرة.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن علي ماهر كان يعمل معه مدير كرة خلال تجربته السابقة مع سيراميكا كليوباترا، متسائلًا عن سبب موافقته على وجود هذا المنصب وقتها، رغم إعلانه عدم رغبته في وجود وسيط بينه وبين رئيس اتحاد الكرة بعد توليه تدريب المنتخب.

وأضاف بلال متسائلًا: «علي ماهر كان يعمل معه مدير كرة في سيراميكا كليوباترا، وعندما تولى تدريب المنتخب قال: مش عاوز واسطة بيني وبين رئيس اتحاد الكرة».

وتابع: «طيب إذا كنت ترى أن دور مدير الكرة هو أن يكون مجرد وسيط، فلماذا كنت موافقًا على وجود مدير كرة معك خلال تجربتك في سيراميكا؟».

الأهلي أحمد بلال نجم الأهلي علي ماهر منتخب مصر رئيس اتحاد الكرة سيراميكا كليوباترا

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