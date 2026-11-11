توني كروس: من الصعب على برشلونة التتويج بدوري أبطال أوروبا بهذا الأسلوب

تحدث الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، عن أسلوب لعب برشلونة ومدى قدرته على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن طريقة لعب الفريق الكتالوني قد تمثل عائقًا أمامه في البطولة القارية.

وقال توني كروس، في تصريحات تلفزيونية، إن برشلونة يعتمد دائمًا على صناعة فرص أكثر من منافسيه، لكن هذا الأسلوب يجعل مهمته صعبة في دوري أبطال أوروبا، خاصة مع مواجهة فرق تمتلك القدرة على تسجيل عدة أهداف في المباراة الواحدة.

وأوضح نجم ريال مدريد السابق أن مباريات دوري الأبطال تختلف من حيث طبيعة المنافسة، إذ يواجه برشلونة فرقًا تجيد الدفاع بصورة مميزة، وتستطيع منعه من اللعب بالطريقة التي يفضلها، وهو ما يتطلب امتلاك قدرة دفاعية قوية للتعامل مع هذه المواقف.

وأضاف كروس أن برشلونة يعتمد بشكل كبير على ضرورة تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف من أجل تحقيق الفوز، مؤكدًا أنه يحب أسلوب لعب الفريق الكتالوني ويجده رائعًا وممتعًا.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن برشلونة لا يمتلك الجودة الاستثنائية في الخط الدفاعي التي تسمح له بتطبيق هذا الأسلوب دون التعرض للمشكلات، معتبرًا أن تحسين الجانب الدفاعي أمر مهم إذا أراد الفريق المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.