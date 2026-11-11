طوارئ واستنفار أمني.. وزير التعليم الإيطالي يأمر بإخلاء 300 مدرسة بعد تهديدات قاتلة

جرى إخلاء أكثر من 300 مدرسة في مناطق مختلفة من إيطاليا، اليوم الأربعاء، في حالة من الاستنفار الفائقة لحماية أرواح الطلاب.

جاء ذلك بعد تلقي المدارس رسائل إلكترونية متطابقة تحذر من وجود قنابل داخل مبانيها، وهو الأمر الذي أدى لاستنفار حكومي وحضور قوات الأمن.

وأكد وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، في تصريحات لقناة "La7" التلفزيونية، أن ما لا يقل عن 300 مدرسة تأثرت بهذه التنبيهات، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات الحصر.



حول طريقة الإبلاغ والإخلاء، تلقت المدارس رسائل تهديد مجهولة المصدر عبر البريد الإلكتروني، ما دفع إدارات المدارس في مدن عدة، بينها العاصمة روما ومناطق في صقلية، إلى تفعيل بروتوكولات الطوارئ وإخراج الطلاب إلى مناطق آمنة تحت إشراف الكوادر التعليمية.

أما مضمون الرسائل والتحقيقات، فأفاد مصدر حكومي مطلع لوكالة رويترز بأن الرسالة الإلكترونية حملت توقيعًا باسم "ميخائيل أندروبوف، زعيم ولاية ميسوجينيستان"، فيما فتحت قوات الشرطة الإيطالية تحقيقًا موسعًا لتتبع مصدر الرسائل وتمشيط المواقع المتضررة.

يأتي هذا الاستنفار الأمني في إيطاليا وسط تصاعد المخاوف في عدة دول أوروبية من موجة تهديدات مماثلة وتكتيكات "الحرب الهجينة" التي طالت مؤخرًا مرافق حيوية كالمتاجر الكبرى وبنوك الدم وحركة الملاحة الجوية والمؤسسات الإعلامية.