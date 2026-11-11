مصرع شخص في حادث دهس أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

​لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي أعلى الطريق الإقليمي المار بنطاق محافظة المنوفية. وقد جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث

​تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ عن وقوع حادث سير ووجود متوفى أعلى الطريق الإقليمي.

​على الفور، انتقلت قوة امنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لمحل البلاغ. وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين وفاة فوزي عبدالعزيز من قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم والذي يبلغ من العمر 55 عام.

​تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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