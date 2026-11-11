بعد ليلتين من البحث.. العثور على جثمان شاب غريق بترعة العطف في المنوفية

​خيّمت حالة من الحزن والألم على أهالي مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب العثور على جثمان الشاب محمد كرم السعداني، الغريق في مياه ترعة العطف، وذلك بعد ليلتين من البحث المستمر والانتظار المضني.

​وكان الشاب الراحل، وهو من أبناء قرية ميت القصري التابعة لمركز قويسنا، قد اختفى منذ يومين، حيث شهدت القرية جهودًا مكثفة وحالة من الاستنفرار بين الأهالي وفرق الإنقاذ النهرية في محاولة للعثور عليه وأملًا في العثور عليه حيًا.

واستمرت عمليات البحث في مجرى ترعة العطف حتى تم العثور على الجثمان صباح اليوم، ليتأكد نبأ وفاته غرقًا.

​وسادت حالة من الصدمة بين أهالي قرية ميت القصرى والمراكز المجاورة، حيث عُرف الشاب الراحل بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين زملائه وأبناء قريته.

​وتحول المسجد ومحيطه بالقرية إلى سراطق عزاء مفتوح، وسط دعوات الأهل والأقارب بأن يتغمده الله بواسع رحمته.