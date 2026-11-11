لجنة متابعة وتفتيش ميدانية من ديوان عام محافظة الوادي الجديد تتفقد مستوى المشروعات والخدمات بمركز بلاط

استقبلت رئاسة مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد برئاسة الأستاذ عمار منصور اليوم لجنة متابعة وتفتيش موسعة من ديوان عام المحافظة.

ورافق اللجنة خلال جولتها الميدانية الأستاذ كامل محمد نائب ثان رئيس المركز وذلك لتسهيل مهام عملها ومتابعة كافة الملفات على أرض الواقع حيث ضمت اللجنة ممثلين عن إدارات: (الحوكمة، أملاك الدولة، الشئون القانونية، خدمة المواطنين، شئون البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة).

أبرز ما شملته الجولة اليوم:

• متابعة آليات رفع القمامة والمخلفات وتقييم مستوى النظافة العامة بالشوارع الميادين والوقوف على كفاءة منظومة إدارة المخلفات .

• متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخضراء الذكية والصديقة للبيئة بالمركز والتأكد من تطبيق المعايير البيئية المستدامة.

• الانضباط والحوكمة وكفاءة استغلال الموارد والمعدات.

• فحص ملفات التقنين ومتابعة إزالة التعديات للحفاظ على حق الدولة.

• التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها.



من جانبه أكد الاستاذ عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة مشيراً إلى أن هذه الجولات الرقابية تسهم بشكل مباشر في دعم منظومة العمل وتلافي أي ملاحظات بشكل فوري بما يحقق رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة لأهالي مركز ومدينة بلاط .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزيرة حنان مجدي

محافظ الوادي الجديد بالمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.