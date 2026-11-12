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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الاعتراف بقسوة الترحيل إلى الهزيمة الانتخابية.. هل يعيد ترامب حساباته بشأن الهجرة؟

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سياسات الهجرة كانت ضمن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ترشحه الأول لرئاسة الولايات المتحدة عام 2016، موضحًا أن اهتمامه ينصب بصورة أساسية على ملف الهجرة غير النظامية، وتحديدًا المهاجرين الذين يدخلون الأراضي الأمريكية دون وثائق أو أوراق قانونية معتمدة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، أن ترامب يعتبر أن المهاجرين غير النظاميين يمثلون أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة داخل الولايات المتحدة، ويرى أن كثيرًا منهم لا يخضعون لإجراءات التحقق الأمني، مشيرًا إلى تقارير تحدثت عن وجود نحو 820 ألف مهاجر غير نظامي لديهم سجلات جنائية.

وأوضح أن تعامل الإدارة الأمريكية اتسم بالتشدد والقسوة تجاه المهاجرين غير النظاميين، إلا أن الإجراءات المتبعة في عمليات الترحيل والملاحقة أثارت انتقادات واسعة، لا سيما بعد مقتل بعض المهاجرين خلال ملاحقات نفذتها أجهزة الأمن الأمريكية، فضلًا عن تقارير تحدثت عن وفاة آخرين داخل مراكز الاحتجاز في ظروف قاسية تفتقر إلى الاعتبارات الإنسانية.

وأشار إلى أن اعتراف الرئيس الأمريكي بوجود تجاوزات وأخطاء في سياسات الهجرة والترحيل، وإقراره بأنها اتسمت بالتعسف والقمع، جاء في سياق تقييم أسباب الخسارة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن هذه السياسات كانت من بين العوامل التي أسهمت في تراجع موقف الحزب انتخابيًا.

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