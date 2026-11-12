قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: ضرورة تحديث البنية الرقمية بالمطارات وتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي بالتعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية
الرئيس السيسي يتابع خطط الدولة لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي
مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة يستهدف استقبال 110 ملايين راكب سنويًا بعد 2041
انهيار جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يخسر 215 جنيها في أسبوع
4 آلاف وحدة سكنية.. إقبال ملحوظ على الطرح الثالث من «بيتك في مصر»
أول مصري يفوز بجائزة «جون سكوت» .. الدكتور ماجد أبو غربية يكشف بدايات رحلته العلمية
مسؤول إيراني يهدد أمريكا وإسرائيل برد مدمر ويحذر من تكرار المواجهة
خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي
فرنسا.. قنبلة تثير الرعب في محطة كاليه-فريتون للقطارات
تجمّد .. وفاة رضيع فلسطيني بسبب البرد في قطاع غزة
إيركايرو تعزز أسطولها الجوي بانضمام الطائرة رقم 43.. وتواصل ترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولته الميدانية، حيث تفقد عددًا من الشوارع بنطاق حي شرق المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على جهود تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالبيئة العامة، يرافقه الدكتور وائل عابد، رئيس الحي.

وخلال جولته بشارع الجيش، وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع شوارع الحي على مدار اليوم، من خلال المتابعة المستمرة وانتظام الحملات الميدانية، وسرعة رفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع وتحقيق الانضباط بها، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، وعدم السماح بعودة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري.

كما تابع المحافظ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بشارع قناة السويس، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة والتجميل، والحفاظ على الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وصيانتها بصورة مستمرة، باعتبارها متنفسًا ترفيهيًا وحضاريًا لأبناء الدقهلية، وعنصرًا مهمًا في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة.

وأكد استمرار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والوقوف على مدى تنفيذ التكليفات، والعمل على تلافي أي ملاحظات أو أوجه قصور، بما يحقق تطلعات المواطنين في بيئة نظيفة ومنظمة ومظهر حضاري يليق بمدينة المنصورة.

الدقهليه محافظة جولة المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

الطماطم

الطماطم المصرية تشعل الجدل في تونس.. والحجر الزراعي يكشف كواليس الجودة والرقابة

ترشيحاتنا

أرشيفية

12 مليون راكب إضافي.. خطة لتطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة

صورة ارشيفية

الألعاب الإلكترونية تتلاعب بالعقول وتعيد تشكيل الشخصية.. تحذير من مخاطر الإدمان الرقمي

أرشيفية

أستاذ علوم سياسية: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» لإيران في مواجهة أمريكا

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد