محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولته الميدانية، حيث تفقد عددًا من الشوارع بنطاق حي شرق المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على جهود تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالبيئة العامة، يرافقه الدكتور وائل عابد، رئيس الحي.

وخلال جولته بشارع الجيش، وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع شوارع الحي على مدار اليوم، من خلال المتابعة المستمرة وانتظام الحملات الميدانية، وسرعة رفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع وتحقيق الانضباط بها، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، وعدم السماح بعودة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري.

كما تابع المحافظ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بشارع قناة السويس، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة والتجميل، والحفاظ على الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وصيانتها بصورة مستمرة، باعتبارها متنفسًا ترفيهيًا وحضاريًا لأبناء الدقهلية، وعنصرًا مهمًا في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة.

وأكد استمرار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والوقوف على مدى تنفيذ التكليفات، والعمل على تلافي أي ملاحظات أو أوجه قصور، بما يحقق تطلعات المواطنين في بيئة نظيفة ومنظمة ومظهر حضاري يليق بمدينة المنصورة.