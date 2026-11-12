قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: إنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة وفق أحدث المعايير العالمية
إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة بتسمم عقب تناول وجبة سمك بالدقهلية
الرئيس السيسي: ضرورة تحديث البنية الرقمية بالمطارات وتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي بالتعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية
الرئيس السيسي يتابع خطط الدولة لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي
مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة يستهدف استقبال 110 ملايين راكب سنويًا بعد 2041
انهيار جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يخسر 215 جنيها في أسبوع
4 آلاف وحدة سكنية.. إقبال ملحوظ على الطرح الثالث من «بيتك في مصر»
أول مصري يفوز بجائزة «جون سكوت» .. الدكتور ماجد أبو غربية يكشف بدايات رحلته العلمية
مسؤول إيراني يهدد أمريكا وإسرائيل برد مدمر ويحذر من تكرار المواجهة
خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي
فرنسا.. قنبلة تثير الرعب في محطة كاليه-فريتون للقطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وبأمانة سر محمد عبد الحميد وبدر الدين كمال، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج، بعد ثبوت تورطهما في حيازة كمية من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والبيع.

ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من الحشيش

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2026، عندما كشفت التحريات الأمنية عن نشاط المتهمين «ا. ص»، عامل، و«م. ج»، في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهما من نطاق قسم أول سوهاج مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، من خلال ترويج مخدر الحشيش على المتعاطين.

وبعد ورود معلومات إلى ضباط المباحث بشأن نشاط المتهمين، جرى فحص تلك المعلومات وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحتها، حيث أكدت التحريات السرية تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وممارستهما نشاطًا غير مشروع في هذا المجال.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد مأمورية لضبط المتهمين، حيث تمكنت القوات من القبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش، تبين أنها كانت معدة للبيع والترويج، وليس للاستخدام الشخصي.

اعترافات المتهمين وإحالتهما للمحاكمة

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتحريات، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وهو ما عزز الاتهامات المنسوبة إليهما في القضية.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي نظرت أوراق القضية وما تضمنته من أدلة واتهامات، وانتهت إلى معاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 50 ألف جنيه، ليصل إجمالي الغرامات المقضي بها إلى 100 ألف جنيه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جنايات سوهاج مستأنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

الطماطم

الطماطم المصرية تشعل الجدل في تونس.. والحجر الزراعي يكشف كواليس الجودة والرقابة

ترشيحاتنا

تطبيق اتساب

وداعا للتصميم التقليدي.. واتساب بمظهر جديد كليا| إليك التفاصيل كامبة

ام جى جي 50 بلس 2027

مواصفات إم جى جي 50 بلس 2027

بيجو 5008 موديل 2027

بيجو 5008 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد