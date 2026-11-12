المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وبأمانة سر محمد عبد الحميد وبدر الدين كمال، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج، بعد ثبوت تورطهما في حيازة كمية من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والبيع.

ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من الحشيش

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2026، عندما كشفت التحريات الأمنية عن نشاط المتهمين «ا. ص»، عامل، و«م. ج»، في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهما من نطاق قسم أول سوهاج مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، من خلال ترويج مخدر الحشيش على المتعاطين.

وبعد ورود معلومات إلى ضباط المباحث بشأن نشاط المتهمين، جرى فحص تلك المعلومات وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحتها، حيث أكدت التحريات السرية تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وممارستهما نشاطًا غير مشروع في هذا المجال.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد مأمورية لضبط المتهمين، حيث تمكنت القوات من القبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش، تبين أنها كانت معدة للبيع والترويج، وليس للاستخدام الشخصي.

اعترافات المتهمين وإحالتهما للمحاكمة

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتحريات، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وهو ما عزز الاتهامات المنسوبة إليهما في القضية.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي نظرت أوراق القضية وما تضمنته من أدلة واتهامات، وانتهت إلى معاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 50 ألف جنيه، ليصل إجمالي الغرامات المقضي بها إلى 100 ألف جنيه.