5 أطعمة ومشروبات تساعد على النوم أفضل ليلا.. بينها الديك الرومي

إذا وجدت نفسك يوماً مستيقظاً في فراشك تتساءل عن سبب عدم قدرتك على النوم، فقد تكون وجبة العشاء التي تناولتها هي أحد الأسباب.

هناك عوامل كثيرة تؤثر على النوم، بدءاً من درجة حرارة الغرفة وصولاً إلى الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات ليلاً. لكن ما تتناوله من طعام يلعب دوراً مهماً أيضاً؛ فبعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية معينة -مثل الميلاتونين والتريبتوفان- قد تساعدك على الاسترخاء والنوم بعمق أكبر.

أطعمة ومشروبات تساعد في الحصول على النوم أفضل ليلاً

1. لحم الديك الرومي

غالبًا ما يُعزى الشعور بالخمول بعد وجبة لحم الديك الرومي، وذلك لاحتوائه على مادة "التريبتوفان". ومع ذلك، فإن تناول وجبة دسمة في العطلات هو السبب الأرجح وراء شعورك بالنعاس، وليس الديك الرومي بحد ذاته. ومع ذلك، يحتوي الديك الرومي بالفعل على التريبتوفان، وتشير الأبحاث إلى أن الحصول على كمية كافية من هذا الحمض الأميني قد يساعد في تحسين جودة النوم.

التريبتوفان هو حمض أميني يوجد في الأطعمة الغنية بالبروتين. وهو يساعد في إنتاج "السيروتونين" في الدماغ (الذي يدعم المزاج والذاكرة والنوم) و"الميلاتونين" (الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ). قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص في التريبتوفان صعوبة أكبر في الخلود إلى النوم أو البقاء نائمين. يمكن للمكملات الغذائية أن تكون مفيدة، لكن البدء بالحصول عليه من المصادر الغذائية الطبيعية هو الخيار الأفضل.

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من التريبتوفان إلى وجبتك المسائية، يمكنك تجربة لفائف شرائح الديك الرومي مع الحمص، وتناولها إلى جانب مقرمشات الحبوب الكاملة كوجبة خفيفة قبل النوم.

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالتريبتوفان ما يلي:

بياض البيض

الحليب

الدجاج

الجبن

الأسماك

فول الصويا

الفول السوداني

البذور (بذور اليقطين، السمسم، بذور عباد الشمس)

وللحصول على أفضل النتائج، اجمع بين الأطعمة الغنية بالتريبتوفان والكربوهيدرات الصحية؛ إذ تساعد هذه الكربوهيدرات في وصول الحمض الأميني إلى الدماغ، مما يعزز من جودة النوم.

2. عصير الكرز الحامض

اكتسب عصير الكرز الحامض سمعةً كونه مشروباً يساعد على النوم. كما أنه المكون الرئيسي في مشروب "كوكتيل النوم" (sleepy girl mocktail) الذي انتشر بشكل واسع، وهو مزيج يتكون من عصير الكرز الحامض، ومسحوق المغنيسيوم، والمياه الغازية، ويتناوله الكثيرون قبل الخلود إلى النوم.

وفي دراسة صغيرة، لوحظ أن البالغين الذين يعانون من الأرق، والذين تناولوا كوباً من عصير الكرز الحامض مرتين يومياً لمدة أسبوعين، شهدوا تحسناً في مدة نومهم وجودته.

وللحصول على أفضل النتائج، اختر العصير غير المُحلّى؛ فالسكر المضاف قد يجعلك أكثر يقظة ويؤثر سلباً على النوم. قد يكون تناول ثمار الكرز الكاملة مفيداً أيضاً، لكن من الصعب العثور عليها طازجة، كما أن معظم الأبحاث ركزت بشكل أساسي على العصير.

وأخيراً، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إضافة عصير الكرز الحامض أو المكملات الغذائية إلى روتينك؛ إذ قد يتفاعل الميلاتونين الطبيعي الموجود فيه مع بعض أنواع الأدوية.

3. الأسماك الدهنية

لا تقتصر فوائد الدهون الصحية على دعم صحة القلب والدماغ فحسب، بل قد تساعدك أيضاً في الحصول على نوم أفضل ليلاً. وعلى وجه الخصوص، وُجدت صلة بين أحماض "أوميغا 3" الدهنية وتحسّن جودة النوم.

وقد كشفت دراسة أُجريت عام 2020 على قرابة 500 امرأة أن اللواتي تناولن كميات أقل من الدهون غير المشبعة — كتلك الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون — كنّ أكثر عرضة للإبلاغ عن سوء جودة النوم. كما ربطت دراسة أخرى بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة — الموجودة في أطعمة مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية — وزيادة خطر الإصابة بالأرق.

ورغم أن هذه الدراسات لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة، إلا أن الأنماط الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل "حمية البحر الأبيض المتوسط"، ترتبط باستمرار بنوم أفضل.

احرص على تناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً؛ إذ توفر أصناف مثل السلمون والسردين والماكريل أحماض "أوميغا 3" وفيتامين "د"، وكلاهما يرتبط بتحسّن جودة النوم.

4. الكيوي

تُعد ثمار الكيوي غنية طبيعياً بالسيروتونين، وهي المادة الكيميائية نفسها في الدماغ التي تساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين.

وقد توصلت دراسة صغيرة أُجريت على بالغين يعانون من اضطرابات في النوم إلى أن تناول ثمرتي كيوي قبل ساعة من موعد النوم أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة النوم.7 وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة كانت صغيرة، وقصيرة المدة، وحظيت بدعم من شركة "زيسبري" (Zespri) - أكبر منتج للكيوي في العالم - كما أنها لم تتضمن مجموعة ضابطة (أي مجموعة لم تتناول الكيوي).

وبالإضافة إلى فوائده المحتملة للنوم، يوفر الكيوي أليافاً غذائية وعناصر غذائية تعزز مناعة الجسم، مثل فيتامين "سي".