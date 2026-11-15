تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الفترة من السبت 14 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ظروفًا جوية تستدعي الحذر، سواء على الطرق السريعة أو داخل الحقول الزراعية، نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع معدلات الرطوبة واستمرار وجود قطرات الندى على النباتات لفترات طويلة.

وأوضح فهيم أن الشبورة المائية من المتوقع أن تظهر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة خلال الفترة من الفجر وحتى التاسعة صباحًا، وقد تصل إلى كثافات تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يتطلب توخي الحذر من قائدي السيارات، ومتابعة النشرات المرورية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأشار إلى أن عددًا من الطرق والمحاور الرئيسية يستلزم مزيدًا من الحذر خلال هذه الفترة، أبرزها طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطرق الصعيد الشرقي والغربي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق دمياط بورسعيد، وطريق الإسماعيلية بورسعيد، ومحور الضبعة، وطريق العين السخنة.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة تجنب السفر في حالات الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية، وخفض السرعات وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، واستخدام كشافات الضباب، مع الالتزام بتعليمات المرور وعدم التوقف المفاجئ أو إجراء المناورات والتجاوزات العشوائية.

الشبورة ترفع مخاطر انتشار الأمراض الفطرية بالمحاصيل

وعلى الصعيد الزراعي، أكد فهيم أن استمرار الشبورة المائية بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة النسبية وطول فترات بقاء الندى على الأوراق، يهيئ ظروفًا ملائمة لزيادة مخاطر انتشار عدد من الأمراض النباتية، موضحًا أن الخطورة لا ترتبط بالشبورة وحدها، وإنما باجتماع ثلاثة عوامل رئيسية، هي ارتفاع الرطوبة النسبية، وزيادة فترات البلل الحر على الأوراق، وبطء جفاف النباتات خلال ساعات الصباح.

وأضاف أن ظهور بعض البقع على النباتات مع سطوع الشمس قد يكون مرتبطًا بإجهادات فسيولوجية أو ظروف تكون الندى، وقد تتشابه هذه الأعراض مع الإصابات المرضية، الأمر الذي يستوجب عدم التسرع في استخدام المبيدات قبل التأكد من طبيعة المشكلة وإجراء التشخيص الصحيح.

15 محصولًا تحتاج إلى متابعة مكثفة خلال الأيام المقبلة

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هناك مجموعة من المحاصيل تحتاج إلى متابعة دقيقة خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها البطاطس والبنجر والبصل والثوم والفراولة والخرشوف، إلى جانب النباتات الطبية والعطرية مثل الكمون والكزبرة والشمر والكراوية والبردقوش والعتر.

كما تشمل المحاصيل التي تتطلب متابعة الطماطم والفلفل والباذنجان والفول البلدي والبسلة، فضلًا عن المانجو والخوخ، خاصة فيما يتعلق بمخاطر الإصابة بالأمراض الفطرية، ومنها البياض الدقيقي.

الندوة المتأخرة والعفن الرمادي أبرز الأمراض المتوقع زيادة مخاطرها

وأوضح فهيم أن من أبرز الأمراض التي تستدعي الانتباه خلال الفترة المقبلة:

- الكمون: ضرورة متابعة اللفحة النارية وأعراض الذبول وموت البادرات.

- الطماطم: متابعة الندوة المبكرة والبياض الدقيقي والتبقعات البكتيرية.

- البطاطس: ارتفاع مخاطر الندوة المتأخرة عند توافر ظروف البلل ودرجات الحرارة المناسبة لنشاط المسبب المرضي.

- الفراولة: متابعة العفن الرمادي، خاصة على الأزهار والثمار.

- الفول البلدي: الانتباه إلى التبقع البني، خاصة على الأوراق السفلية.

- البصل والثوم: متابعة اللطعة الأرجوانية ولفحة الاستيمفيليوم.

- المانجو والخوخ والطماطم والفلفل والفراولة والكتان: متابعة أعراض البياض الدقيقي.

- النباتات الطبية والعطرية: رصد التبقعات المختلفة، خاصة على البردقوش والعتر.

8 توصيات عاجلة لحماية المحاصيل من تقلبات الطقس

وقدم رئيس مركز معلومات تغير المناخ مجموعة من التوصيات الفنية للمزارعين للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، تتضمن ضرورة الفحص اليومي للحقول خلال ساعات الصباح الباكر، مع التركيز على الأوراق السفلية والأجزاء الداخلية للنباتات لرصد أي إصابات في مراحلها الأولى.

وأشار إلى إمكانية تنفيذ معاملات وقائية في الحقول الأكثر عرضة للإصابة، وفقًا لحالة المحصول والمرض المتوقع، مع اختيار المبيدات المسجلة والمناسبة لكل محصول ومسبب مرضي.

وأضاف أن برامج المكافحة قد تتضمن، وفقًا للتشخيص الفني، بعض المواد الفعالة مثل الأزوكسي ستروبين، والميتالاكسيل، والميفينوكسام، وأوكسي كلور النحاس، والفلوديوكسانيل، والثيوفانات ميثيل، والهيمكسازول، والبروباموكارب.

وشدد على أن هذه المواد ليست بدائل لبعضها، ولا تصلح جميعها لمكافحة كل الأمراض، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية والجرعات المعتمدة وفترات ما قبل الحصاد، والتناوب بين مجموعات المبيدات لتجنب ظهور المقاومة لدى مسببات الأمراض.

كما تضمنت التوصيات عدم إجراء عمليات الرش أثناء وجود الندى أو البلل على الأوراق، والانتظار حتى جفاف النباتات، واختيار توقيت يسمح بجفاف محلول الرش قبل عودة الندى مساءً.

وأكد أهمية مراجعة الحالة الغذائية للنبات والجذور، وعدم الإسراف في إضافة الأسمدة الأزوتية لمجرد ظهور أعراض الاصفرار، إلى جانب ضبط مواعيد الري وتجنب الإفراط في المياه أو إطالة فترات التشبع، بما يساعد على تقليل الرطوبة الزائدة داخل المجموع الخضري.

وفيما يتعلق بالمحاصيل التصديرية، شدد فهيم على ضرورة الالتزام الكامل بالحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وفترات ما قبل الحصاد، حفاظًا على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

واختتم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بالتأكيد على أن الوقاية المبكرة تمثل عنصرًا مهمًا في حماية المحاصيل وتقليل تكاليف المكافحة، إلا أن التشخيص الصحيح يظل الخطوة الأهم قبل اتخاذ أي إجراء، مشددًا على ضرورة متابعة الحقول والتدخل في التوقيت المناسب وفقًا لطبيعة كل محصول والظروف الجوية المحيطة به.