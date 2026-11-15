شروط استخراج وتركيب الملصق الإلكتروني

في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة المرور والاعتماد على التقنيات الحديثة في متابعة حركة المركبات وتعزيز الرقابة على الطرق، أصبح الملصق الإلكتروني أحد المتطلبات الأساسية المرتبطة بترخيص السيارات في مصر.

ما دفع العديد من أصحاب المركبات إلى البحث عن إجراءات استخراجه، والرسوم المطلوبة، والغرامات المترتبة على عدم تركيبه.

استخراج الملصق الإلكتروني

وتتيح وزارة الداخلية عددا من الخدمات المرورية إلكترونيا، تشمل الاستعلام عن خدمات الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة، إلى جانب إمكانية التوجه إلى وحدات المرور المختصة لاستكمال إجراءات الاستخراج والتركيب.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

يمكن لأصحاب السيارات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي وبوابة مرور مصر، للتعرف على إجراءات استخراج الملصق الإلكتروني أو إصدار بدل فاقد، وفقا للضوابط المنظمة للخدمة.

كما يمكن إتمام الإجراءات من خلال وحدة المرور المختصة، سواء عند استخراج الملصق للمرة الأولى أو طلب إصدار بديل في حالة فقدانه أو تلفه.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني عبر الموبايل

للاستفادة من الخدمات المرورية الإلكترونية المتعلقة بالملصق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار بوابة مرور مصر ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.

الانتقال إلى قسم خدمات المركبات.

تحديد الخدمة المطلوبة، سواء استخراج الملصق الإلكتروني أو إصدار بدل فاقد.

اختيار خدمة سداد رسوم الملصق الإلكتروني، حال إتاحتها.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمالك المركبة وبيانات السيارة.

استكمال إجراءات السداد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

مراجعة تعليمات استلام الملصق، والتوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستكمال الفحص والتركيب إذا تطلب الأمر ذلك.

وينصح بمراجعة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو وحدة المرور المختصة قبل تقديم الطلب، للتأكد من قيمة الرسوم النهائية وأي تعديلات قد تطرأ على تكاليف الخدمة.

استخراج الملصق الإلكتروني

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

يلزم قانون المرور أصحاب المركبات بالالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وفقا للضوابط والقرارات المنظمة، باعتباره إحدى أدوات تطوير منظومة الرقابة المرورية وتيسير متابعة حركة السيارات.

وقد تصل الغرامة المتداولة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى 1500 جنيه، مع ضرورة التحقق من قيمة العقوبة المطبقة وفقا للنصوص القانونية السارية وطبيعة المخالفة.

وتشمل المخالفات المرتبطة بالملصق الإلكتروني أيضا العبث به أو إتلافه أو مخالفة التعليمات المنظمة لاستخدامه، بما يستوجب الالتزام بضوابط تركيبه والمحافظة عليه.

استخراج الملصق الإلكتروني

شروط استخراج وتركيب الملصق الإلكتروني

يتطلب استخراج الملصق الإلكتروني وتركيبه استيفاء عدد من الشروط والإجراءات، أبرزها:

أن تكون رخصة المركبة سارية.



تقديم المركبة إلى وحدة المرور المختصة إذا استلزم الأمر إجراء فحص أو تركيب الملصق.

إتمام إجراءات التركيب من خلال الجهات المرورية المختصة.

تثبيت الملصق في المكان المحدد وفقا للتعليمات المعتمدة.

عدم نزع الملصق أو العبث به أو إتلافه أو إجراء أي تعديلات تؤثر على كفاءته.