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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. جايكو جي 7 إم نيسان باترول 2027

جايكو جي 7 إم نيسان باترول 2027
جايكو جي 7 إم نيسان باترول 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جايكو جي 7 و نيسان باترول موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

تمتلك سيارة نيسان باترول 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

عزم دوران سيارة نيسان باترول 2027 يصل إلي 368 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 97 لتر، وبها محرك سعة 3800 سي سي، وبها قوة 316 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان باترول 2027

نيسان باترول 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 8 مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 9 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 10 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 11 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 11 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 11 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 13  مليون جنيه .

الفئة الثامنة من سيارة نيسان باترول 2027 تباع بسعر 14 مليون جنيه .

وسائل الأمان بـ جايكو جي 7 2027

جايكو جي 7 2027

تحتوي سيارة جايكو جي 7 2027 علي العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

محرك جايكو جي 7 2027

جايكو جي 7 2027

قوة سيارة جايكو جي 7 2027 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جايكو جي 7 2027

جايكو جي 7 2027

الفئة الأولي من سيارة جايكو جي 7 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 495 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جايكو جي 7 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 645 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جايكو جي 7 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 940 ألف جنيه .

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