سعفان: لا يجوز وقف علاج مرضى السرطان والفشل الكلوي بسبب مديونيات شركاتهم

أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد سعفان، أنه لا يجوز حرمان العاملين من الخدمات العلاجية بسبب وجود مديونيات مستحقة على جهات عملهم، مشددًا على أن تأخر الشركات في سداد الاشتراكات لا يمثل مبررًا لحرمان المواطنين من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.

مرضى السرطان والفشل الكلوي أولوية.. ولا يجوز وقف علاجهم

وشدد رئيس اللجنة على أنه لا يجوز حرمان مرضى السرطان والفشل الكلوي من العلاج تحت أي ظرف بسبب مديونيات جهة العمل، مؤكدًا أن حق المريض في الحصول على الرعاية الصحية يجب أن يظل مصونًا، وألا يتحمل العامل تبعات إخلال الشركة بالتزاماتها المالية.

جدولة المديونيات لا تعني وقف العلاج

وأوضح سعفان أن جدولة المديونيات المستحقة على الشركات لا تعني بأي حال وقف الخدمات العلاجية أو تعليق تقديم الرعاية الطبية للعاملين، مؤكدًا ضرورة الفصل بين إجراءات تحصيل الاشتراكات المستحقة وضمان استمرار حصول المواطنين على حقوقهم الصحية.

استمرار العلاج بالتوازي مع تحصيل الاشتراكات

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استمرار تقديم الخدمات العلاجية للعاملين دون انقطاع، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاشتراكات والمديونيات المستحقة على الشركات، مشددًا على أن المديونية مسؤولية جهة العمل ولا يجوز أن يتحمل العامل نتائجها بحرمانه من العلاج.