كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر، عن كواليس رحيله عن منصبه، وتقييمه لفترات العمل مع الأجهزة الفنية المختلفة، وذلك خلال تصريحات مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس»، عبر قناة «مودرن إم تي آي».

منتخب مصر

وقال مراد إن الشخص يقوم بما عليه، مشيرا إلى أنه كان يعمل في مكان مهم بحجم منتخب مصر، ونجحوا في الظهور بشكل جيد، وهو ما انعكس في إشادة الجماهير بما قدموه خلال تلك الفترة.

وتحدث عن عمله مع كيروش خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وصولا إلى فترة حسام حسن، مؤكدا أن كل مدرب يمتلك مميزات وعيوبا، لكنه يرى أن فترة حسام حسن هي الأنجح، كما أشاد بنوعية المدربين المصريين، مثل الراحل محمود الجوهري وحسن شحاتة وحسام حسن، معربا عن تمنياته بالتوفيق لعلي ماهر.

وأوضح محمد مراد أن قرار الاستقالة جاء لرغبته في الرحيل بعد كأس العالم، والعمل في المجال الذي يحبه والعودة إلى الظهور عبر الشاشات، مشيرا إلى أنه كان يعمل في بيئة لم تكن مناسبة، وأن المشكلات بدأت منذ مباراتي جنوب السودان وأنجولا.

وأضاف أن هناك أشخاصا داخل اتحاد الكرة، لكنهم ليسوا على قوة الاتحاد، ويتم محسوبون عليه، واتهمهم بتسريب أخبار المنتخب وإفساد بعض الأمور المتعلقة به، وهو ما ساهم في أجواء العمل غير المناسبة التي تحدث عنها.