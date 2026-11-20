تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، المرافعة في محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية التمويل.

محاكمة 29 متهما بخلية التمويل الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي بعض المتهمين قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام بعض المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه لبعضهم تهمة تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأسلحة ومفرقعات مع علمهم باستخدامها في عمليات إرهابية.