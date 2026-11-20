قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إلى القاهرة مهمة وتأتي في توقيت بالغ الأهمية، موضحًا أن استعادة العلاقات المصرية الليبية للزخم تمثل ضرورة للشعبين، باعتبار أن مصر ترى ليبيا امتدادًا غربيًا لأمنها القومي، بينما تجتاز ليبيا مرحلة دقيقة من تاريخها تحتاج خلالها إلى الدعم المصري الموثوق لصالح الشعب الليبي.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ افتتاح السفارة المصرية في طرابلس والانفتاح الذي شهدته الأشهر الماضية على مستوى التواصل بين مؤسسات البلدين يمثلان خطوة محورية لحسم العديد من الملفات المشتركة، سواء المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية أو التنسيق الأمني وغيرها من القضايا المهمة.

وأوضح أن زيارة الدبيبة تمنح العلاقات المصرية الليبية مزيدًا من الزخم، لا سيما في ظل وجود العديد من المجالات التي يمكن للقاهرة من خلالها دعم طرابلس لاجتياز المرحلة الدقيقة التي تمر بها، خاصة مع ظهور مؤشرات على إمكانية انطلاق عملية انتقال سياسي وإجراء انتخابات، بما يحقق الاستقرار المستدام في ليبيا.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يمثل مصلحة وأولوية قصوى بالنسبة لمصر، التي طالما دعت إلى تغليب الاعتبارات السياسية والاعتماد على الحلول السياسية في التعامل مع الأزمات، لا سيما الأزمة الليبية.

وفيما يتعلق بالآليات العملية التي يمكن أن تتفق عليها القاهرة وطرابلس لدعم مسار التسوية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية، أكد السعيد أن مصر تولي اهتمامًا واضحًا بهذا الملف منذ سنوات طويلة، وتحديدًا منذ بداية الأزمة الليبية، انطلاقًا من أهمية توحيد المؤسسات وتحقيق التوافق بينها.

ولفت إلى أن القاهرة استضافت على مدى السنوات الماضية اجتماعات عديدة تناولت توحيد المؤسسات الليبية، سواء العسكرية أو المدنية، معتبرًا أن مصر قدمت إطارًا عامًا لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب انحيازها الدائم إلى الحوار ومنحه الأولوية القصوى، لضمان أن يكون الحل ليبيًا خالصًا بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.