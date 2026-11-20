كشف عبد الرحمن طارق، خلال ظهوره ببرنامج «ستاد مصر مودرن»، تفاصيل صفقة تعاقد النادي الأهلي مع علي محمود، موضحًا القيمة المالية للصفقة والمكافآت الإضافية التي سيحصل عليها نادي إنبي وفقًا للإنجازات التي يحققها اللاعب مع الفريق الأحمر.

منتخب مصر

وقال عبد الرحمن طارق إن الأهلي تعاقد مع علي محمود مقابل 30 مليون جنيه، إلى جانب وجود بند مكافآت بقيمة 17 مليون جنيه، يتم تقسيمها وفقًا لتحقيق عدد من البطولات والإنجازات، تشمل الفوز بالدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا أو السوبر أو الكونفدرالية، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أن الأهلي حال نجاحه في تحقيق جميع هذه الإنجازات، سيحصل على عائد مادي يصل إلى 11 مليون دولار، بما يعادل نحو 550 مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أن نادي إنبي سيحصل على 17 مليون جنيه فقط من هذه المكافآت، وهو ما يمثل نحو 3% من إجمالي العائد الذي قد يحققه الأهلي.

وأكد عبد الرحمن طارق أن الصفقة تعد ناجحة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، موضحًا أنه لو عُرضت عليه هذه الصفقة ألف مرة فسيوافق عليها، في ظل الإمكانات التي يمتلكها اللاعب.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمستوى علي محمود، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقدم مستويات مؤثرة مع إنبي، وهو ما يجعله إضافة منتظرة للأهلي خلال الفترة المقبلة.