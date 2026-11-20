تعد كانيون واحدة من شاحنات البيك أب الأمريكية التي تنتجها GMC التابعة لمجموعة جنرال موتورز، وتنتمي إلى فئة الشاحنات كبيرة الحجم، مع تصميم يعتمد على هيكل مرتفع وأبعاد خارجية كبيرة مقارنة بالسيارات التقليدية.



وتجمع السيارة بين مقصورة الركاب وصندوق خلفي مخصص لنقل الأمتعة والمعدات، مع تجهيزها بمنظومة دفع رباعي في بعض الفئات، بما يسمح باستخدامها على الطرق الممهدة والطرق الوعرة.



GMC كانيون

محرك GMC كانيون



تستمد GMC كانيون قوتها من محرك بنزين بسعة 2.7 لتر، مكون من أربع أسطوانات، ويعتمد على الشحن التوربيني ضمن عائلة محركات TurboMax، وتصل قوة المحرك إلى 310 أحصنة عند 5,600 دورة في الدقيقة، فيما يبلغ عزم الدوران 583 نيوتن متر عند 3,000 دورة في الدقيقة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4 WD.

أبعاد شاحنة GMC

تأتي شاحنة GMC كانيون بطول إجمالي يبلغ 5,415 مم، ويصل عرضها إلى 2,144 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 2,027 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,338 مم، مع وزن فارغ يصل إلى 2,346 كجم.

GMC كانيون

وتضم التجهيزات الخارجية للسيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف، بينما تأتي المرايا الجانبية بخاصية الضبط الكهربائي.

تجهيزات السيارة GMC كانيون

تضم GMC كانيون مجموعة من التجهيزات الداخلية والتقنيات، حيث تأتي بشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 11.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بتطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة لعرض بيانات القيادة، مع نظام صوتي يتكون من 6 سماعات في بعض الفئات، وإمكانية الحصول على نظام Bose Premium المكون من 7 سماعات.

GMC كانيون

وتشمل تجهيزات المقصورة مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ومنافذ USB، ومقودًا متعدد الوظائف، مع مقاعد أمامية تتوفر بخيارات التدفئة والتعديل الكهربائي، وعلى صعيد السلامة، زُودت السيارة بست وسائد هوائية في بعض التجهيزات، ونظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر والمساعدة على صعود المرتفعات، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

GMC كانيون

كما تحتوي السيارة على نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومساعد البقاء في المسار والتنبيه عند مغادرته، ورصد المشاة وراكبي الدراجات أمام السيارة، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء ومساعدة التوجيه أثناء سحب المقطورات، وحساسات الركن الخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية، ومثبت السرعة التكيفي.