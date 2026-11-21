تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، حيث نجحت حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، في ضبط منشأة غير مرخصة بنطاق مركز طنطا، تخصصت في تصنيع وتعبئة المقرمشات داخل أكياس تحمل أسماء وعلامات تجارية وهمية، تمهيدًا لتوزيعها بالأسواق، مع التحفظ على 20 ألف كيس سناكس جاهز للتوزيع، و500 كيس فارغ، و500 كرتونة فارغة، إلى جانب معدات التصنيع والتعبئة.

حملات رقابية

وكشفت الحملة أن المنشأة تعمل دون ترخيص أو سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وتفتقر إلى الاشتراطات الصحية والبيئية، كما تبين من الفحص المبدئي أن المنتجات المضبوطة لا تحمل تواريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية أو بيانات توضح مصدرها ومكوناتها، فضلًا عن استخدام خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات توضح مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمخازن ومواقع التصنيع والتعبئة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تعرض سلامتهم للخطر.

تحرك تنفيذي

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بمركز طنطا التي تولت التحقيق، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.