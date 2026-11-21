أتاحت شركة مايكروسوفت رسمياً تقنية الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) عبر بروتوكول "USB4" في نظام "Windows 11"، ما يسمح بربط عدة أجهزة كمبيوتر في سلسلة متصلة لتوزيع ومعالجة أحمال العمل الضخمة معاً.

كيف تسرّع تقنية RDMA عبر USB4 مهام الذكاء الاصطناعي؟

أوضح تقرير تقني نشره موقع "TechPowerUp" أن هذه الميزة تتيح لأي برنامج الوصول المباشر إلى ذاكرة النظام في جهاز كمبيوتر آخر متصل عبر منفذ "USB4"، والذي يوفر نطاقاً ترددياً يصل إلى 80 جيجابت في الثانية لنقل البيانات بسرعة فائقة.

واختارت مايكروسوفت اعتماد تقنية "RDMA" بدلاً من بروتوكول "Ethernet" التقليدي عبر "USB4" لتقليص زمن الاستجابة، حيث أظهرت اختبارات الشركة تحقيق زمن وصول يتراوح بين 28 و50 ميكروثانية فقط، مقارنة بـ 116 إلى 194 ميكروثانية في الشبكات التقليدية، ما يجعلها أسرع بنحو أربع مرات.

وتنعكس هذه السرعة بشكل مباشر على المهام الحساسة لزمن الاستجابة مثل تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً في المنازل، حيث تصبح القدرة الحاسوبية معتمدة على إجمالي مواصفات الأجهزة المتصلة معاً بدلاً من التقيد بإمكانات جهاز واحد.

آلية عمل الربط في Windows 11 ومتطلبات التشغيل

لفت التقرير إلى أن التقنية الجديدة تبني على شبكات "USB4" المباشرة في "Windows 11" لإنشاء نفق اتصال مباشر بين مناطق الذاكرة المسجلة لكل جهاز، دون الحاجة إلى نسخ البيانات عبر طبقات وسيطة تبطئ الأداء.

ويعتمد عدد الأجهزة التي يمكن ربطها في سلسلة واحدة على المنافذ وقنوات نقل البيانات المتاحة في كل جهاز، حيث تتطلب الميزة وجود منافذ "USB4" مدارة بواسطة نظام ويندوز مع تفعيل ميزة الحماية الأمنية للذاكرة (Kernel DMA Protection).