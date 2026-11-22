كشف ينز فيسينج المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي عن صعوبة مباراة باختاكور الأوزبكي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال :” غداً تنتظرنا مباراة مهمة على ملعبنا وتأتي بعد فترة التوقف الدولي، وعملنا في الفترة الماضية على المراجعة والتصحيح، ونعطي المباراة الاهتمام الكامل”.

وتابع : “وضعنا في البطولة غير مرضٍ من حيث الترتيب، ويجب أن نظهر صورتنا الحقيقية في هذه المنافسة ابتداءً من لقاء الغد”.

وواصل :” بعد التوقف الماضي لم تكن الأمور جيدة بالنسبة لنا لخسارتنا مباراتين، وأعتقد أنه بعد هذا التوقف سنعود بظروف أفضل وجاهزية أكبر”.

وأضاف :” ننظر للجانب الإيجابي دائماً في الفريق ونتائجه، ونسعى قدر الإمكان لتجاوز الصعوبات، وأعتقد أننا وصلنا لمرحلة متقدمة جداً من التطور مقارنة بالشهور الماضية”.