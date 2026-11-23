كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من القائم على النشر (مالك محطة فرز وتعبئة- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من زوجة شقيقه لقيامها بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة الفرز والتعبئة خاصته باستخدام عصا خشبية والإستيلاء على مبلغ مالى وبعض الأوراق من داخلها بتاريخ 4 نوفمبر الجارى.

وتم ضبط المشكو فى حقها الظاهرة بمقاطع الفيديو (مقيمة بذات الدائرة)، وضبط بحوزتها (الأداة المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتها اعترفت بتحطيم كاميرات المراقبة بالمحطة ملك الشاكى لخلافات مالية بينهما ، ونفت قيامها بسرقة مبلغ مالى أو أوراق من داخلها ، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه للنيل من المشكو فى حقها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.