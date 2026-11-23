تقدم فريق أهلي جدة على نظيره الشمال القطري، بهدف نظيف في الشوط الأول، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف أهلي جدة عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 11.

وشهدت الدقيقة 19، ضياع إيفان توني ركلة جزاء لصالح أهلي جدة.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ميريح ديميرال، أبو بكر سيدي، سعيد باعطية.

خط الوسط: فالنتين أتانغانا، زياد الجهني، فراس البريكان.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، ويندرسون جالينو، إيفان توني.

فيما جاء تشكيل الشمال كالتالي:

حراسة المرمى: بابكر سيك.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن، بابلو ماري، أحمد سهيل، موفق عوض.

خط الوسط: نسيم بنعيسى، تياجو سيلفا، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: رياض محرز، ويزلي سعيد، بغداد بونجاح