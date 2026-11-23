أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تعمل على إصدار كتيب إرشادي شامل للمعلمين وأولياء الأمور، لأول مرة، بهدف تنمية قدرات المعلمين ودعم الأسر لأبنائهم من طلاب المدمجين.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامجا متكاملا لدعم الطلاب المدمجين، بما يضمن إتاحة فرص تعليمية عادلة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في العملية التعليمية ، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التعليم الدامج، وتحقيق الدعم الفعلي والمستدام للطلاب المدمجين داخل المدارس،

يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجه الوزارة نحو الانتقال من مفهوم الدمج إلى تحقيق الإتاحة التعليمية الشاملة، وتوفير آليات دعم حقيقية داخل الفصول الدراسية، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب المختلفة، ويعزز قدرتهم على التعلم والاستفادة من المناهج الدراسية.

ويعد هذا البرنامج تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، ومستشاري المواد الدراسية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم ودمج الطلاب، من بينهم إجلال شنودة المدير التنفيذي لمركز سيتي وعضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ومها الهلالي رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم للتوحد، وأميرة فؤاد، خبيرة الدمج، ومدير برنامج التعليم الدامج بمنظمة يونيسف سابقا، وبمشاركة الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وفي هذا الإطار، تم عقد ورشة عمل ركزت على وضع آليات عملية لإتاحة الكتب الدراسية، بما يسمح للطلاب المدمجين التعلم من خلال المناهج ذاتها، مع توفير تيسيرات ومواءمات تعليمية تتناسب مع طبيعة احتياجاتهم، استنادًا إلى الخبرات المصرية والدولية وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدامج.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أطلقت كتب تقييمات مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس في بادرة هي الأولى من نوعها، بما يراعي طبيعة الإعاقات المختلفة، ويساعد على قياس مستوى تعلمهم وقدراتهم بصورة أكثر ملاءمة، ويتيح لهم فرصًا عادلة للتعبير عن نواتج تعلمهم.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الرائدة في مجال التعليم الدامج، تستعد الوزارة كذلك لتوسيع تعاونها مع الجانب الياباني خلال الفترة المقبلة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير المزيد من الممارسات والآليات الداعمة للطلاب المدمجين، بما يسهم في ترسيخ منظومة تعليمية أكثر شمولًا، تضمن تطوير قدرات كل طالب في التعلم والنمو وتحقيق إمكاناته.