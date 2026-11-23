أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل بعد طرحه فكرة استعانة النادي الأهلي بالتوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي القيادة الفنية للفريق، متسائلاً عن أسباب عدم التفكير في هذا الخيار، خاصة أن حسام حسن يمتلك خبرات تدريبية كبيرة، وسبق له قيادة منتخب مصر.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن النهاردة الأهلي كان بيلعب أمام برشلونة وليس بيراميدز، ولاعبي بيراميدز يمتلكون ثقة عالية وقدموا كل فنون الكرة الأرضية، واليوم بيراميدز فرقة عظيمة تستحق أن تحصل على لقب بطولة الدوري.

يرفع لهم القبعة

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن مدرب بيراميدز عظيم ولاعيبة عظيمة، ويرفع لهم القبعة، لأكثرة من مرة، ومدربهم مدرب صنداونز السابق.