قال عمرو عبده، خبير أسواق المال، إنّ ارتفاع الذهب والفضة بالتزامن مع صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي يرتبط بطبيعة التحركات الاستثمارية للمحافظ الكبرى، موضحاً أنّ الفضة تتمتع بما يُعرف بمفهوم «High Beta»، أي أنّ تحركاتها تكون أكثر حدة من الذهب، سواء في الصعود أو الهبوط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الفضة عادةً ما ترتفع بنسبة 7% أو 8% عندما يصعد الذهب بنسبة 5%، والعكس صحيح عند التراجع، مشيراً إلى أنّ السبب وراء ارتفاع الذهب والفضة خلال الموجة الحالية هو أنّ الذهب كان الأصل الذي تلجأ المحافظ الاستثمارية إلى تسييله عندما تحتاج إلى السيولة النقدية لتغطية مراكزها في الأسهم.

وأوضح أنّ الذهب كان الخيار الأسهل والأسرع لهذه المحافظ، خاصة أنّ أسعاره ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأشهر الستة عشر إلى الثمانية عشر الماضية، ولذلك لجأت بعض المحافظ إلى بيعه لتوفير السيولة اللازمة، لكن مع عودة الثقة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وشركاته وارتفاع الأسهم، لم تعد هذه المحافظ بحاجة، على المدى القصير، إلى تسييل مراكزها في الأصول الأخرى، وفي مقدمتها الذهب.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت ارتفاعات الذهب ستستمر أم أنّها مجرد موجة تصحيحية، رجّح عبده أن يكون الصعود الحالي ارتداداً مؤقتاً، موضحاً أنّ الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً، ينافس سندات الخزانة الأميركية التي تُعد هي الأخرى ملاذاً آمناً للمستثمرين.

وأشار إلى أنّ سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية من الذهب، لأنها تمنح فوائد تبلغ نحو 5% سنوياً، في حين أنّ الذهب لا يحقق أي عائد، بل تترتب على امتلاكه والاحتفاظ به تكلفة تبلغ نحو 40 نقطة أساس.

وأضاف أنّ المحافظ الاستثمارية، مثل شركات التأمين الكبرى والصناديق السيادية، عندما ترغب في توظيف جزء من سيولتها التي قد تصل إلى مليارات الدولارات في ملاذ آمن، فإنها تقارن بين الذهب وسندات الخزانة الأميركية، وغالباً ما تكون الأفضلية للسندات.

واختتم عبده تحليله بالتأكيد على أنّ استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية سيجعل الأفضلية للسندات، وهو ما يعني استمرار الضغوط على أسعار الذهب.