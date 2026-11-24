أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ألقت بظلالها على أسعار السيارات، نتيجة التأثيرات المباشرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وقال أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تتحكم في أسعار السيارات، يأتي في مقدمتها سعر صرف الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي التي شهدت زيادات متكررة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات.

وتابع أن التأثيرات لا تقتصر على تكاليف النقل فقط، بل تمتد إلى مصادر الطاقة وتكلفة الإنتاج، بالتزامن مع القرارات والإجراءات المحلية، ومن بينها فرض قيود استيرادية، وهو ما ينعكس على حجم المعروض في السوق المحلية ومستويات الأسعار.

تكاليف الاستيراد

وأشار إلى أن أسعار السيارات ترتبط بمجموعة متداخلة من العوامل العالمية والمحلية، ما يجعل حركة الأسعار مرتبطة بتطورات الأسواق الدولية وتكاليف الاستيراد والسياسات المنظمة للسوق.