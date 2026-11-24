جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، دعوته لحماية المدنيين ورفع القيود على مدينة تعز باليمن، وأكد أن القيود المفروضة على الطرق تواصل تعطيل حركة المدنيين وتدفق الإمدادات التجارية إلى مدينة تعز.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 360 ألف رجل وامرأة وطفل في اليمن أجبروا على مغادرة ديارهم منذ بداية غسطس وإن محافظة تعز تستضيف العدد الأكبر من النازحين والمقدر بـ145 ألف شخص.

وتحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أوتشا" من مقتل وإصابة 323 مدنيا خلال نفس الفترة، منهم 76 قتيلا و247 جريحا. ويُمثل الأطفال أكثر من ثلث عدد الضحايا ونصف القتلى.

وأضاف "أوتشا": "خلال الأسبوع المنصرم، اقتصر العمل على معظم الطرق المؤدية إلى المحافظة على ساعات محدودة بالنهار فقط، كما كانت عرضة لإغلاقات مفاجئة". وذكر أن هذه التأخيرات تؤثر على إمدادات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وتترك العائلات بدون موارد لفترات مطولة. ورغم هذه القيود، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني إلى ما يقرب من 300 ألف نازح - 70% من الأسر النازحة منذ أغسطس - ببعض المواد الغذائية وإمدادات النظافة وغيرها من الأساسيات.

وقال المتحدث الأممي إن المرافق الطبية في مأرب تلقت 19 حمولة من شحنات الناقلات من الإمدادات الطبية الطارئة من أحد شركاء الأمم المتحدة، ليصل العدد إلى 33 حمولة منذ وصول أول الشحنات في الرابع من الشهر الحالي.