عقدت إدارة اعلام الشرقية ندوة إعلامية تحت عنوان "الامن القومى المصرى فى ظل التغيرات الاقليمية والدولي" بمقر قاعة المؤتمرات بمجمع اعلام الزقازيق بحضور الدكتورة وائل سلامه مدير عام كلية الصيدلة وخبير المكتبات والوثائق.

وأكد دسوقى عبدالله مدير مركز اعلام الشرقية ان هذا اللقاء يأتي فى إطار توجيهات السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتحت اشراف اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الاعلام الداخلى.

فى بداية حديثه اكد الدكتور وائل سلامه ان الامن القومي المصري يمثل ركيزة اساسية لاستقرار الدولة وحماية مقدراتها في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وأوضح ان مصر تواجه تحديات متعددة على حدودها الغربية والجنوبية والشرقية مما يفرض ضرورة تعزيز الجاهزية العسكرية والامنية الشاملة.

وأشار الى ان الامن القومي المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن المائي حيث تمثل قضية مياه النيل مسالة وجودية لا تقبل التفريط او التهاون مؤكداً ان الدولة المصرية تسعى الى تنويع مصادر التسليح وتطوير قدراتها الدفاعية لضمان الردع وحماية المصالح الحيوية في المياه الاقليمية .

وشدد على ان الاقتصاد القومي يلعب دورا محوريا في دعم الاستقرار الداخلي من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تحقق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة وتطرق الى الازمات العالمية التي تتمثل في التضخم واضطراب سلاسل الامداد على الامن الغذائي مما دفع الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الاراضي مشددا على اهمية التماسك المجتمعي والجبهة الداخلية القوية لتصبح حائط الصد الاول ضد محاولات زعزعة الاستقرار ونشر الشائعات وحروب الجيل الرابع.